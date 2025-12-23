За ночь над территорией России перехватили 29 БПЛА

За ночь над территорией России перехватили 29 БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В период с 23:00 22 декабря до 7:00 23 декабря уничтожили: 14 беспилотника — над территорией Ростовской области, 7 — над Ставропольским краем, 3 — над Белгородской областью, 3 — над Республикой Калмыкия, 1 — над Курской областью, 1 — над Республикой Крым.