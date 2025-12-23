ВСУ отступили из Северска

Свое отступление в Генштабе ВСУ объяснили тем, что ВС РФ «имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике». Напомним, российские войска освободили Северск 11 декабря. По словам экпертов, освобождение этого города стало ключевым шагом в Донбассе, оно открывает путь к Краматорску.

ВСУ отступили из Северска. Об этом сообщает «Абзац».

Свое отступление в Генштабе ВСУ объяснили тем, что ВС РФ «имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике».

Напомним, российские войска освободили Северск 11 декабря. По словам экпертов, освобождение этого города стало ключевым шагом в Донбассе, оно открывает путь к Краматорску.