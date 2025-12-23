В Рязанской области ветерану СВО передали первый автомобиль с ручным управлением

В Рязанской области ветерану специальной военной операции Владимиру вручили первый в регионе автомобиль с ручным управлением. Об этом сообщили в фонде «Защитники Отечества».

Как отметила первый заместитель руководителя филиала фонда Наталья Тумакова, автомобиль позволит ветерану вести активную и полноценную жизнь. По ее словам, это первый подобный случай в регионе.

Сам Владимир поблагодарил фонд за постоянную поддержку и работу социального координатора. Он подчеркнул, что теперь сможет самостоятельно передвигаться по городу и быть более независимым в повседневной жизни.

Кроме того, для ветерана адаптировали жилье с учетом индивидуальных потребностей, а также выдали комплект адаптивной одежды.

Фото: фонд «Защитники Отечества»