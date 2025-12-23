В Рязани приостановили занятия больше чем в 140 классах из-за ОРВИ

В Рязани приостановили занятия больше чем в 140 классах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В Рязани приостановили занятия больше чем в 140 классах из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Учебный процесс приостановлен в 40 школах города в 145 классах, уточнили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе количество заболевших ОРВИ в регионе выросло на 10,6%. Больше половины заболевших — дети до 14 лет.