В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С 15 по 21 декабря количество заболевших ОРВИ в регионе составило 9270 человек, что выше уровня предыдущей недели на 10,6%. Отмечается, что 56,6%, заболевших составляют дети до 14 лет. Также за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 22 случая COVID-19.

В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

