Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.03 / 79.50 23/12 12:25
Нал. EUR 93.05 / 93.97 23/12 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 015
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 386
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 602
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В ФАС заявили о недопустимости прогнозов о росте цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила предостережение в связи с возможным ростом цен на яйца в магазинах, вызванным вспышкой высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) на птицефабрике «Волжанин». Глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отметил, что эпидемиологическая ситуация может оказать влияние на рынок, однако государство способно ограничить рост цен. Широв подчеркнул, что данная фабрика производит 20% от общего объема потребления яиц в Центральном федеральном округе (ЦФО), что делает ситуацию значительной, хотя и не критической. Он добавил, что другие производители могут воспользоваться возникшей ситуацией и занять освободившуюся долю рынка, из-за чего могут снизиться риски для потребителей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила предостережение в связи с возможным ростом цен на яйца в магазинах, вызванным вспышкой высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) на птицефабрике «Волжанин».

Глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отметил, что эпидемиологическая ситуация может оказать влияние на рынок, однако государство способно ограничить рост цен.

Широв подчеркнул, что данная фабрика производит 20% от общего объема потребления яиц в Центральном федеральном округе (ЦФО), что делает ситуацию значительной, хотя и не критической.

Он добавил, что другие производители могут воспользоваться возникшей ситуацией и занять освободившуюся долю рынка, из-за чего могут снизиться риски для потребителей.