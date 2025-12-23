В ФАС заявили о недопустимости прогнозов о росте цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выпустила предостережение в связи с возможным ростом цен на яйца в магазинах, вызванным вспышкой высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) на птицефабрике «Волжанин». Глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отметил, что эпидемиологическая ситуация может оказать влияние на рынок, однако государство способно ограничить рост цен. Широв подчеркнул, что данная фабрика производит 20% от общего объема потребления яиц в Центральном федеральном округе (ЦФО), что делает ситуацию значительной, хотя и не критической. Он добавил, что другие производители могут воспользоваться возникшей ситуацией и занять освободившуюся долю рынка, из-за чего могут снизиться риски для потребителей.

