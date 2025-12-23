Стали известны подросшие тарифы на электричество в Рязанской области

Согласно данным, опубликованным РЭК, с 1 января 2026 года в городах размер оплаты за электроэнергию в домах с газовыми плитами возрастет 7,13 до 7,24 руб/кВтч. Население с электроплитами будет платить уже не 4,99 рубля, а 5,07 руб/кВтч. Аналогичное повышение тарифа ждет для сельских жителей Рязанской области — с 4,99 рубля до 5,07 руб/кВтч. Такие тарифы на электрическую энергию установят по 31 декабря 2026 года.

