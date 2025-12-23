Рязань
Рязанцев пригласили на костюмированный забег в Лесопарке. Об этом сообщает мэрия.

27 декабря в Лесопарке пройдет костюмированный «Ореховый» забег. Тема соревнования — герои сказок и советских мультфильмов.

В соревновании смогут принять участие и юные атлеты. Детей приглашают пробежать 500 м и 1 км в компании Деда Мороза. Старт детского забега в 9:00.

Дети постарше и взрослые пробегут традиционные 5 км. Старт в 9:30.

Сбор участников будет у резиденции Деда Мороза.

После соревнований участников ждут угощения.

Возрастное ограничение 0+