Рязанцев пригласили на костюмированный забег в Лесопарке

27 декабря в Лесопарке пройдет костюмированный «Ореховый» забег. Тема соревнования — герои сказок и советских мультфильмов. В соревновании смогут принять участие и юные атлеты. Детей приглашают пробежать 500 м и 1 км в компании Деда Мороза. Старт детского забега в 9:00. Дети постарше и взрослые пробегут традиционные 5 км. Старт в 9:30. Сбор участников будет у резиденции Деда Мороза. После соревнований участников ждут угощения. Возрастное ограничение 0+