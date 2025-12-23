Рязанцам напомнили об изменениях сроков оплаты коммунальных услуг в 2026 году

С 2026 года изменится срок оплаты счетов за коммунальные услуги. Госдума приняла закон, который увеличивает время для оплаты, сообщает Госжилинспекция Рязанской области. В январе и феврале 2026 года собственники будут платить по старым правилам — до 10-го числа месяца. А начиная с марта 2026 года, счета за «коммуналку» можно будет оплачивать до 15-го числа следующего месяца. Например, за февраль счета можно будет закрыть до 15 марта. Такие изменения помогут людям, особенно тем, кто работает в бюджетной сфере и на крупных предприятиях, которые получают зарплату с 10 по 15 число. Новый срок оплаты поможет избежать просрочек и уменьшить начисление штрафов.

