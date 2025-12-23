Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.30 / 80.69 23/12 08:55
Нал. EUR 93.50 / 95.25 23/12 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
999
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 375
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 590
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 623
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам стали задерживать зарубежные посылки перед праздниками
Россияне столкнулись с увеличением сроков доставки международных посылок. Как сообщили РБК представители «Почты России», CDEK. Shopping и других логистических компаний, задержки связаны с предновогодним наплывом отправлений, ужесточением таможенного и пограничного контроля, а также погодными условиями.

Россияне столкнулись с увеличением сроков доставки международных посылок. Как сообщили РБК представители «Почты России», CDEK. Shopping и других логистических компаний, задержки связаны с предновогодним наплывом отправлений, ужесточением таможенного и пограничного контроля, а также погодными условиями.

Часть участников рынка отмечает, что в этом году задержки превышают прошлогодние показатели, другие называют их сопоставимыми с предыдущими сезонами. В CDEK. Shopping уточнили, что основные сбои происходят на первом этапе доставки — за пределами России, где резко возрастает нагрузка на логистику.

В Федеральной таможенной службе заявили, что задержек с их стороны нет: в высокий сезон работа постов усилена, а оформление посылок ведётся в установленные законом сроки.

В «Почте России» сообщили, что для ускорения доставки привлекли дополнительные ресурсы, персонал и транспорт. Эксперты отмечают, что на фоне задержек преимущество получают продавцы товаров российского производства, которые доставляются быстрее.

Фото: пресс-служба «Почты России»