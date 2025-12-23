Россиянам стали задерживать зарубежные посылки перед праздниками

Россияне столкнулись с увеличением сроков доставки международных посылок. Как сообщили РБК представители «Почты России», CDEK. Shopping и других логистических компаний, задержки связаны с предновогодним наплывом отправлений, ужесточением таможенного и пограничного контроля, а также погодными условиями.

Россияне столкнулись с увеличением сроков доставки международных посылок. Как сообщили РБК представители «Почты России», CDEK. Shopping и других логистических компаний, задержки связаны с предновогодним наплывом отправлений, ужесточением таможенного и пограничного контроля, а также погодными условиями.

Часть участников рынка отмечает, что в этом году задержки превышают прошлогодние показатели, другие называют их сопоставимыми с предыдущими сезонами. В CDEK. Shopping уточнили, что основные сбои происходят на первом этапе доставки — за пределами России, где резко возрастает нагрузка на логистику.

В Федеральной таможенной службе заявили, что задержек с их стороны нет: в высокий сезон работа постов усилена, а оформление посылок ведётся в установленные законом сроки.

В «Почте России» сообщили, что для ускорения доставки привлекли дополнительные ресурсы, персонал и транспорт. Эксперты отмечают, что на фоне задержек преимущество получают продавцы товаров российского производства, которые доставляются быстрее.

Фото: пресс-служба «Почты России»