Россиян предупредили об активизации хвойных клещей из-за теплой зимы
С наступлением новогодних праздников россияне столкнулись с активизацией хвойных клещей из-за тёплой зимы. Эти насекомые, выходя из диапаузы раньше времени, проникают в квартиры вместе с живыми новогодними елками. В условиях отсутствия морозов клещи просыпаются из-под снега и мха, а в теплых квартирах начинают активно ползать и кусать людей. Их укусы могут привести к серьезным заболеваниям — энцефалиту, боррелиозу и анаплазмозу. Из-за коричневого цвета клещей легко спутать с жучками-короедами. Они прячутся в трещинах ствола и иголках ели, из-за чего обнаружить их сразу сложно.

С наступлением новогодних праздников россияне столкнулись с неожиданной проблемой — активизацией хвойных клещей, которые выходят из спячки раньше времени из-за теплой зимы, пишет издание «Абзац».

По информации СМИ, эти паразиты уже были обнаружены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, попадая в квартиры вместе с живыми новогодними елками.

Клещи, впадающие в кратковременную диапаузу, начинают активизироваться на фоне отсутствия морозов и выходят на поверхность из-под снега и мха. В теплых условиях квартир они «оттаивают», начинают расползаться и кусать людей. Укусы этих насекомых могут вызвать такие заболевания, как энцефалит, боррелиоз и анаплазмоз.

Хвойные клещи могут быть легко перепутаны с жучками-короедами из-за своего коричневого цвета. Они прячутся в трещинах ствола и иголках ели, из-за чего обнаружить их не так просто.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют проверять новогодние деревья на наличие паразитов. Для этого достаточно оставить ель «отогреваться» в изолированном месте на 12-24 часа и тщательно стряхнуть ее на улице перед тем, как занести в квартиру.