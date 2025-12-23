РИА Новости: рязанцы меньше других россиян пользуются ИИ
Отмечается, что самыми активными пользователями нейросетей стали жители Уфы (68%), Перми (62%), Красноярска (54%), Владивостока (52%) и Санкт-Петербурга (51%). Наименьшая активность населения в ИИ зафиксирована в Кемерове (10%), Рязани (16%), Махачкале (21%), Тольятти (25%) и Ярославле (26%).
Рязанцы меньше других россиян пользуются ИИ. Об этом сообщает исследование РИА Новости.
