Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.03 / 79.50 23/12 12:25
Нал. EUR 93.05 / 93.97 23/12 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 015
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 386
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 602
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Появились подробности ДТП в Клепиковском районе
Появились подробности ДТП в Клепиковском районе Рязанской области. В понедельник, 22 декабря, на 436‑м километре автодороги Р‑132 «Золотое кольцо» произошло столкновение автомобилей Ford и «ГАЗель».

Появились подробности ДТП в Клепиковском районе Рязанской области. В понедельник, 22 декабря, на 436‑м километре автодороги Р‑132 «Золотое кольцо» произошло столкновение автомобилей Ford и «ГАЗель».

По уточненным данным, за рулем Ford находилась 54-летняя москвичка, а «ГАЗель» вел 53-летний мужчина из Владимирской области.

Оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.