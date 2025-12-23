Появились подробности ДТП в Клепиковском районе

Появились подробности ДТП в Клепиковском районе Рязанской области. В понедельник, 22 декабря, на 436‑м километре автодороги Р‑132 «Золотое кольцо» произошло столкновение автомобилей Ford и «ГАЗель».

Появились подробности ДТП в Клепиковском районе Рязанской области. В понедельник, 22 декабря, на 436‑м километре автодороги Р‑132 «Золотое кольцо» произошло столкновение автомобилей Ford и «ГАЗель».

По уточненным данным, за рулем Ford находилась 54-летняя москвичка, а «ГАЗель» вел 53-летний мужчина из Владимирской области.

Оба водителя получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.