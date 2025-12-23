Орбан заявил, что в Европе меняется отношение к конфликту на Украине

По его словам, именно люди, а не политики смогут остановить вовлечение Европы в войну, а переговоры между РФ и США могут стать основой для прекращения огня и прочного мира.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе меняется отношение к конфликту на Украине. Об этом пишет Газета.RU.

