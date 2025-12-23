Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.00 / 79.50 23/12 15:50
Нал. EUR 93.05 / 93.54 23/12 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
3 часа назад
171
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 028
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 398
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 613
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Орбан заявил, что в Европе меняется отношение к конфликту на Украине
По его словам, именно люди, а не политики смогут остановить вовлечение Европы в войну, а переговоры между РФ и США могут стать основой для прекращения огня и прочного мира.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе меняется отношение к конфликту на Украине. Об этом пишет Газета.RU.

По его словам, именно люди, а не политики смогут остановить вовлечение Европы в войну, а переговоры между РФ и США могут стать основой для прекращения огня и прочного мира.