Мошенники начали предлагать россиянам «новогодние» билеты от имени РЖД

Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками РЖД и авиакомпаний. Они предлагают фиктивные субсидированные билеты на поезд и самолет на Новый год. Об этом рассказал директор по продукту «Защитник» Андрей Бийчук, передает РИА Новости. Злоумышленники чаще всего звонят жителям крупных городов, например, Москвы и Санкт-Петербурга, и предлагают «горящие» билеты по низким ценам для тех, кто хочет навестить родных. В разговоре они просят подтвердить паспортные данные и могут требовать предоплату за «резервирование места».

Мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками РЖД и авиакомпаний. Они предлагают фиктивные субсидированные билеты на поезд и самолет на Новый год. Об этом рассказал директор по продукту «Защитник» Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

Злоумышленники чаще всего звонят жителям крупных городов, например, Москвы и Санкт-Петербурга, и предлагают «горящие» билеты по низким ценам для тех, кто хочет навестить родных. В разговоре они просят подтвердить паспортные данные и могут требовать предоплату за «резервирование места».

Мошенники используют доверие людей и желание провести праздники с семьей, чтобы обмануть их. Чтобы не стать жертвой, важно помнить, что никакие субсидии не оформляются по телефону. Билеты нужно покупать только на официальных сайтах и в кассах. Если вас просят перевести деньги или перейти по ссылке, это явный признак мошенничества.