ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу на домашнем льду у команды из Тамбова

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает выступления в Чемпионате России по хоккею ВХЛ. Как сообщили в пресс-службе клуба, на днях команда успешно завершила выездную серию, одержав три победы подряд. 22 декабря рязанцы обыграли команду из Тамбова с результатом 4:3. Впереди у клуба два заключительных матча в 2025 году: 24 декабря они встретятся с «Ростовом» из Ростова-на-Дону, а 26 декабря — с «Бураном» из Воронежа. Обе игры пройдут в 19:00 в ДС «Олимпийский». На матч с «Ростовом» будет организован розыгрыш ценных призов, а встреча с «Бураном» завершится традиционной благотворительной акцией «Мишкопад». Билеты доступны в кассах ледового дворца и онлайн по ссылке.

