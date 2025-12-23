Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.03 / 79.50 23/12 12:25
Нал. EUR 93.05 / 93.97 23/12 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 015
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 386
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 602
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу на домашнем льду у команды из Тамбова
Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает выступления в Чемпионате России по хоккею ВХЛ. Как сообщили в пресс-службе клуба, на днях команда успешно завершила выездную серию, одержав три победы подряд. 22 декабря рязанцы обыграли команду из Тамбова с результатом 4:3. Впереди у клуба два заключительных матча в 2025 году: 24 декабря они встретятся с «Ростовом» из Ростова-на-Дону, а 26 декабря — с «Бураном» из Воронежа. Обе игры пройдут в 19:00 в ДС «Олимпийский». На матч с «Ростовом» будет организован розыгрыш ценных призов, а встреча с «Бураном» завершится традиционной благотворительной акцией «Мишкопад». Билеты доступны в кассах ледового дворца и онлайн по ссылке.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает выступления в Чемпионате России по хоккею ВХЛ. Как сообщили в пресс-службе клуба, на днях команда успешно завершила выездную серию, одержав три победы подряд.

22 декабря рязанцы обыграли команду из Тамбова с результатом 4:3.

Впереди у клуба два заключительных матча в 2025 году: 24 декабря они встретятся с «Ростовом» из Ростова-на-Дону, а 26 декабря — с «Бураном» из Воронежа. Обе игры пройдут в 19:00 в ДС «Олимпийский».

На матч с «Ростовом» будет организован розыгрыш ценных призов, а встреча с «Бураном» завершится традиционной благотворительной акцией «Мишкопад».

Билеты доступны в кассах ледового дворца и онлайн по ссылке.