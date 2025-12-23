Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание допуслуг

Согласно законопроекту, для должностных лиц максимальный штраф увеличивается с 4 до 150 тысяч рублей. Для юридических — с 40 до 500 тысяч рублей. Изменения планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медуслуг.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении штрафов за навязывание допуслуг. Об этом 23 декабря сообщил «Ъ».

Согласно законопроекту, для должностных лиц максимальный штраф увеличивается с 4 до 150 тысяч рублей. Для юридических — с 40 до 500 тысяч рублей.

Изменения планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина отмечается, что чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медуслуг.