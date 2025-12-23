Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.00 / 79.50 23/12 15:50
Нал. EUR 93.05 / 93.54 23/12 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
3 часа назад
171
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 028
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 398
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 613
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Биолог рассказала рязанцам, как обезопасить себя от клещей с новогодней елки
Клещи, которые могут появиться в квартире из-за принесенной живой елки, неопасны для человека. Насекомых сложно обнаружить при осмотре дерева, но маркером их наличия могут быть желтые пятна на хвое. Дерево необходимо встряхнуть, прежде чем заносить в квартиру, а затем поставить ненадолго на балкон, чтобы избавиться от клещей. После уборки елки насекомые погибнут из-за недостатка пищи.

Биолог рассказала россиянам, как обезопасить себя от клещей с новогодней елки. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на эксперта Ольгу Трофимову.

Клещи, которые могут появиться в квартире из-за принесенной живой елки, неопасны для человека.

По ее словам, насекомых сложно обнаружить при осмотре дерева, но маркером их наличия могут быть желтые пятна на хвое.

Трофимова уточнила, что дерево необходимо встряхнуть, прежде чем заносить в квартиру, а затем поставить ненадолго на балкон, чтобы избавиться от клещей.

Она отметила, что после уборки елки насекомые погибнут из-за недостатка пищи.