Биолог рассказала рязанцам, как обезопасить себя от клещей с новогодней елки

Биолог рассказала россиянам, как обезопасить себя от клещей с новогодней елки. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на эксперта Ольгу Трофимову.

Клещи, которые могут появиться в квартире из-за принесенной живой елки, неопасны для человека.

По ее словам, насекомых сложно обнаружить при осмотре дерева, но маркером их наличия могут быть желтые пятна на хвое.

Трофимова уточнила, что дерево необходимо встряхнуть, прежде чем заносить в квартиру, а затем поставить ненадолго на балкон, чтобы избавиться от клещей.

Она отметила, что после уборки елки насекомые погибнут из-за недостатка пищи.