В Рязанской области пропала 80-летняя Раиса Булатова

Женщина живет в поселке Газопровод Кораблинского района. С 21 декабря 2025 года её местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.