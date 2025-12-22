В Рязанской области пропала 80-летняя Раиса Булатова
Женщина живет в поселке Газопровод Кораблинского района. С 21 декабря 2025 года её местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
