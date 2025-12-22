В Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень опасности объявлен в регионе из-за гололедицы. Рязанцев предупредили, что метеопредупреждение будет действовать до вечера 25 декабря. Ранее стал известен прогноз погоды на 23 декабря.