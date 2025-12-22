Рязанцам пообещали снег и мороз 23 декабря
В области будет облачно. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер прогнозируют северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит −12…−7 градусов, днем — −10…−5 градусов.
Рязанцам пообещали снег и мороз 23 декабря. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ЦГМС.
