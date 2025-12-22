В Рязани задержали двух наркоторговцев из Мурманской области

В Рязани полицейские задержали двух молодых людей из Мурманской области, которые занимались продажей наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники остановили 19-летнего юношу на улице Кремль и нашли у него таблетки МДМА и порошок, который относится к синтетическим наркотикам.

Позже была задержана его 23-летняя сообщница. Они приехали в Рязань по заданию нелегального интернет-магазина и арендовали квартиру, где планировали продавать наркотики. Юноша выполнял роль закладчика, а девушка координировала его действия и общалась с клиентами.

Во время обысков полицейские нашли еще две закладки с наркотиками.

Против задержанных возбуждено уголовное дело, они могут получить до 20 лет тюрьмы. В настоящее время молодые люди находятся под стражей, а расследование продолжается.

Фото: Рязанская полиция