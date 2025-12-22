В России лечение зубов может подорожать на 50-100%

Стоматологи предупреждают, что их услуги с 2026 года станут дороже на 50-100%. Причинами тому служат повышение цен на закупочные материалы, подорожание аренды и коммуналки, логистики и повышение НДС. При этом зарплаты специалистов, по их словам, останутся неизменными.