В России лечение зубов может подорожать на 50-100%
Стоматологи предупреждают, что их услуги с 2026 года станут дороже на 50-100%. Причинами тому служат повышение цен на закупочные материалы, подорожание аренды и коммуналки, логистики и повышение НДС. При этом зарплаты специалистов, по их словам, останутся неизменными.
В России лечение зубов может подорожать на 50-100%. Об этом пишет Газета.RU.
