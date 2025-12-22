В нескольких селах Рязанской области 23 декабря отключат электричество
Во вторник, 23 декабря, с 09:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии в нескольких селах Рязанской области. Об этом сообщили в «Рязаньэнерго».
Электричества не будет в следующих населенных пунктах:
- село Берестянки;
- село Вялсы;
- деревня Мордвиново;
- поселок Пионерская Роща.
Телефон для справок: 8-800-220-0-220.