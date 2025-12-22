Рязань
В Госдуме предложили создать отечественный аналог Call of Duty
В Госдуме предложили создать патриотический шутер «ААА"-класса, аналог Call of Duty, где игроки будут сражаться с представителями «недружественных стран» — украинцами, британцами, американцами и французами. Инициативу поддержал Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, который счёл проект стратегически важным для противодействия русофобской пропаганде в видеоиграх. По его словам, разработка такого продукта потребует сотни миллионов долларов и времени, поэтому он предлагает предоставить разработчикам льготные кредиты и налоговые послабления. Игра предполагает главных героев — русских военных и спецслужбистов, что должно укрепить патриотический настрой среди игроков.

В России предложили создать патриотический аналог игры Call of Duty, в которой игроки смогут сражаться с представителями «недружественных стран». С таким инициативным письмом в Минцифры обратился заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, передает «Газета. ру».

В документе Делягин подчеркивает, что новый шутер должен быть «ААА"-класса, где главными героями станут русские военные и сотрудники спецслужб, а антагонистами — украинцы, британцы, американцы и французы. По его словам, разработка такого проекта потребует «сотни миллионов долларов» и времени, поэтому он предлагает предоставить разработчикам льготные кредиты и налоговые послабления.

Делягин также отметил, что недружественные страны используют видеоигры для распространения «русофобской пропаганды», и создание отечественного аналога является стратегически важной задачей для России.

Ранее депутат уже обращался в Роскомнадзор с просьбой проверить серию игр Call of Duty: Modern Warfare на предмет русофобии и запретить их распространение.

Фото: Activision