В Госдуме предложили создать отечественный аналог Call of Duty

В России предложили создать патриотический аналог игры Call of Duty, в которой игроки смогут сражаться с представителями «недружественных стран». С таким инициативным письмом в Минцифры обратился заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, передает «Газета. ру».
В документе Делягин подчеркивает, что новый шутер должен быть «ААА"-класса, где главными героями станут русские военные и сотрудники спецслужб, а антагонистами — украинцы, британцы, американцы и французы. По его словам, разработка такого проекта потребует «сотни миллионов долларов» и времени, поэтому он предлагает предоставить разработчикам льготные кредиты и налоговые послабления.
Делягин также отметил, что недружественные страны используют видеоигры для распространения «русофобской пропаганды», и создание отечественного аналога является стратегически важной задачей для России.
Ранее депутат уже обращался в Роскомнадзор с просьбой проверить серию игр Call of Duty: Modern Warfare на предмет русофобии и запретить их распространение.
Фото: Activision