В Госдуме предложили Роскомнадзору проверить Call of Duty на элементы русофобии
В России предложили проверить серию игр Call of Duty: Modern Warfare на наличие русофобского контента и рассмотреть вопрос о запрете их распространения. Инициатива поступила от депутата Госдумы Михаила Делягина, который обратился в Роспотребнадзор. Он выразил озабоченность тем, что в играх главными врагами выступают российские военные, а положительные персонажи — сотрудники иностранных сил. Он считает такой контент неприятным для большинства россиян, особенно на фоне текущих международных конфликтов. Инициатива возникла после жалоб граждан, которые отметили русофобские элементы в играх. Делягин предложил запретить все версии серии Modern Warfare, начиная с 2007 года и до последнего релиза Modern Warfare II (2022).

В России предложили проверить серии игр Call of Duty: Modern Warfare на предмет наличия русофобского контента и рассмотреть вопрос о запрете их распространения на территории страны. Об этом сообщила «Газета. ру».

С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Он выразил свое возмущение содержанием игровых сюжетных линий, отметив, что практически весь игровой процесс сводится к стрельбе по российским военным персонажам. По его мнению, такое содержание является крайне негативным и неприятным для большинства россиян, поскольку единственными положительными героями выступают персонажи, сотрудничающие с иностранными силами. Парламентарий подчеркнул особую остроту ситуации в условиях текущего конфликта интересов России с западными государствами.

Инициатива депутата возникла после обращений граждан, обеспокоенных присутствием в играх якобы русофобских элементов, таких как изображение России в роли агрессора и предоставление игроку заданий против собственных военных сил.

Михаил Делягин предложил исключить из российского рынка все выпуски серии Modern Warfare, включая оригинальные версии и ремейки, выпущенные с момента выхода первой части в 2007 году вплоть до последней современной итерации — Modern Warfare II (2022).

Фото: Activision