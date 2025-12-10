В Госдуме предложили Роскомнадзору проверить Call of Duty на элементы русофобии

В России предложили проверить серии игр Call of Duty: Modern Warfare на предмет наличия русофобского контента и рассмотреть вопрос о запрете их распространения на территории страны. Об этом сообщила «Газета. ру».
С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Он выразил свое возмущение содержанием игровых сюжетных линий, отметив, что практически весь игровой процесс сводится к стрельбе по российским военным персонажам. По его мнению, такое содержание является крайне негативным и неприятным для большинства россиян, поскольку единственными положительными героями выступают персонажи, сотрудничающие с иностранными силами. Парламентарий подчеркнул особую остроту ситуации в условиях текущего конфликта интересов России с западными государствами.
Инициатива депутата возникла после обращений граждан, обеспокоенных присутствием в играх якобы русофобских элементов, таких как изображение России в роли агрессора и предоставление игроку заданий против собственных военных сил.
Михаил Делягин предложил исключить из российского рынка все выпуски серии Modern Warfare, включая оригинальные версии и ремейки, выпущенные с момента выхода первой части в 2007 году вплоть до последней современной итерации — Modern Warfare II (2022).
Фото: Activision