SuperJob: каждый второй рязанец любит дарить и принимать подарки

27% в большей степени любят дарить. 12% предпочитают находиться в роли принимающей стороны. Больше всего тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди горожан с детьми (33%).

Каждый второй рязанец (53%) испытывает одинаковую радость и от дарения, и от получения подарков. Об этом пишет сервис Superjob.

