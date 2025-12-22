Рязанская область заняла 24 место в итоговом рейтинге регионов

При этом рейтинговый балл Рязанской области составил 60,97%. Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили список. В замыкающей группе — Ингушетия, Тува и ЕАО. Уточняется, что итоговый рейтинг рассчитан как среднее арифметическое баллов регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности населения здоровому образу жизни.