Рязанская область заняла 24 место в итоговом рейтинге регионов
При этом рейтинговый балл Рязанской области составил 60,97%. Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили список. В замыкающей группе — Ингушетия, Тува и ЕАО. Уточняется, что итоговый рейтинг рассчитан как среднее арифметическое баллов регионов в рейтингах по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности населения здоровому образу жизни.
