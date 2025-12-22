Рязанцы смогут увидеть северное сияние в ночь на 23 декабря
Жители Рязанской области смогут увидеть северное сияние в ночь на 23 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос». По информации авторов канала, при благоприятных погодных условиях полярное сияние будет заметно в темное время суток.
Северное сияние — это природное световое явление, которое возникает в верхних слоях атмосферы вблизи магнитных полюсов Земли.