Рязанцы смогут увидеть северное сияние в ночь на 23 декабря

Жители Рязанской области смогут увидеть северное сияние в ночь на 23 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос». По информации авторов канала, при благоприятных погодных условиях полярное сияние будет заметно в темное время суток.