Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать квартиру в 2026 году

Россиянам рассказали, когда выгоднее покупать квартиру в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По словам специалиста, в июне-августе 2026 года будет наиболее выгодно покупать вторичную квартиру. Отмечается, что в этот период рынок недвижимости будет находиться в фазе трансформации после жесткой денежно-кредитной политики.

Ипотечные ставки начнут снижаться, а продавцы станут сговорчивее.

Для новостроек, по словам эксперта, стоит присмотреться к концу кварталов (март, июнь, сентябрь). Самый большой дисконт вероятен в декабре 2026 года, но есть риск роста цен на волне ажиотажа.

«Не стоит ждать, когда ставки по ипотеке упадут до 8-9%, так как цены на жилье мгновенно взлетят. Выгоднее взять кредит летом или ранней осенью 2026 года под 13-14% и рефинансировать его через год-полтора», — подчеркнул Трепольский.