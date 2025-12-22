Рязань
Парламентарии исполнили новогодние желания воспитанников Рязанского дома ребенка, Чапаевской и Елатомской школ-интернатов
В Рязанской области стартовала ежегодная благотворительная новогодняя акция «Подари детям праздник». Она проводится в регионе с 2009 года. В ее рамках представители органов власти, сотрудники предприятий и организаций, студенты, волонтеры и просто неравнодушные жители области исполняют новогодние пожелания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По традиции участие в акции приняли представители регионального законодательного собрания.

