Парламентарии исполнили новогодние желания воспитанников Рязанского дома ребенка, Чапаевской и Елатомской школ-интернатов

В Рязанской области стартовала ежегодная благотворительная новогодняя акция «Подари детям праздник». Она проводится в регионе с 2009 года. В ее рамках представители органов власти, сотрудники предприятий и организаций, студенты, волонтеры и просто неравнодушные жители области исполняют новогодние пожелания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По традиции участие в акции приняли представители регионального законодательного собрания.

Депутаты передали подарки воспитанникам школ-интернатов Касимовского и Михайловского муниципальных округов, а также Рязанского дома ребенка.

«Для юных жителей региона новогодние праздники — это время чудес, волшебства и исполнения заветных желаний. Мы совместно с коллегами по депутатскому корпусу каждый год во второй половине декабря с особенным трепетом читаем письма ребят, лишенных семейного тепла, и с удовольствием помогаем Деду Морозу: приобретаем и передаем подарки для самых юных жителей области. Акция „Подари детям праздник“ напоминает нам, взрослым, что настоящее счастье всегда рядом — в умении бескорыстно дарить радость и тепло своей души. В наступающем 2026 году желаю всем ребятам крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и всего самого наилучшего! Пусть сбудутся все мечты!» — - рассказал председатель законодательного собрания Аркадий Фомин.