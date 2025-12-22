Названа причина отключения электричества в Рязани на нескольких улицах

Как написали в ГУП «РО» РГРЭС, отключение потребителей произошло из-за технологического нарушения — повреждение оборудования. В 15:42 подача электроэнергии была полностью восстановлена, отметили в ведомстве.

Названа причина отключения электричества на нескольких улицах. Их назвали сообщили в городских электросетях в ответ на жалобы рязанцев под постами губернатора Павла Малкова 22 декабря.

Напомним, света не было на улицах Новоселов; Тимакова; Касимовское шоссе.