В Рязани отключили свет на нескольких улицах

Электричества нет по следующим улицам: Новоселов; Тимакова; Касимовское шоссе. Причиной отключения стала авария на электросетях. Восстановление электроснабжения планируется в течение трех часов с момента отключения.