В Рязани отключили свет на нескольких улицах
В Рязани отключили свет на нескольких улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 22 декабря.
Электричества нет по следующим улицам:
- Новоселов;
- Тимакова;
- Касимовское шоссе.
Причиной отключения стала авария на электросетях. Восстановление электроснабжения планируется в течение трех часов с момента отключения.