На рязанский «Читай-город» составили протокол за книги с пропагандой ЛГБТ*

В понедельник, 22 декабря, в отношении рязанского магазина книжной сети «Читай-город» составили административный протокол за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительной информации, торговая сеть распространяла книги и печатную продукцию, содержащую упоминания о запрещенном в России движении. Среди материалов фигурируют книги Фредрика Бакмана.

Штраф для юридических лиц за подобное нарушение может достигать 1 миллиона рублей.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.