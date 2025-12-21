Рязань
Жителей Рязанской области предупредили о массовых отключениях света. Об этом сообщили в соцсетях администрации Клепиковского района.

21 декабря до 17:00 электричество отключили в деревнях Уткино, Черное, Белое, а также в селе Бусаево.

22 декабря с 9:00 до 17:00 света не будет в следующих населенных пунктах:

  • селах Криуша, Ушмор;
  • деревнях Заводская Слобода, Деево, Абрахово, Барское, Батыково, Горки, Дрошино, Иваново, Князево, Корякино, Левино, Лункино, Ненашкино, Подсвятье, Траново, Тюрвищи, Фролово.

Причина — опиловка аварийных деревьев.