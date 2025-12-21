В Рязанской области супружеская пара обокрала супермаркет по дороге в гости

По предварительной информации полицейских, 32-летний житель Шацка и его 30-летняя жена шли в гости к родственникам, по пути они решили похитить из супермаркета продукты. В торговом зале супруги складывали товары в рюкзак. На кассе женщина оплатила несколько продуктов «для отвода глаз». Позже управляющий сообщил в полицию о краже товаров на 2700 рублей. Злоумышленников задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее задержанного мужчину судили за незаконное хранение наркотиков.

