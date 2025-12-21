Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Глухаря»

Николай Денисов скончался на 81-м году жизни. Он родился в 1945 году. В 1970 году окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, после чего стал артистом Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. С 2005 года был актером Санкт-Петербургского государственного театра «Бенефис». Кроме того, Николай Денисов писал стихи для песен, которые исполнял Валерий Леонтьев и другие. Зрителям известен по ролям в сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

Умер советский и российский актер театра и кино Николай Денисов. Об этом сообщил портал «Кино-театр. ру».

