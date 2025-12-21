МЧС выпустило экстренное метеопредупреждение для рязанцев

В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости 800-1000 метров, гололед, гололедица. Плохая погода сохранится в первой половине дня 22 декабря.