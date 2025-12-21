Академик РАН усомнился, что россияне готовы к четырехдневной рабочей неделе

По словам Онищенко, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю россияне не будут знать, чем себя занять. «Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — заявил он. Кроме того, академик добавил, что еще один выходной плохо скажется на экономике страны. Онищенко также отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в случае, если появятся технологии, благодаря которым удастся сохранить «темпы во всех отраслях экономики».

Академик РАН Геннадий Онищенко усомнился, что россияне готовы к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он 21 декабря заявил ТАСС.

По словам Онищенко, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю россияне не будут знать, чем себя занять.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — заявил он.

Кроме того, академик добавил, что еще один выходной плохо скажется на экономике страны.

Онищенко также отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в случае, если появятся технологии, благодаря которым удастся сохранить «темпы во всех отраслях экономики».

Ранее сообщалось, что 53% рязанцев поддержали идею введения четырехдневной рабочей недели.