53% рязанцев поддержали идею введения четырехдневной рабочей недели

Против выступили 23%. Среди молодежи до 35 лет поддерживали идею 60% рязанцев. 55% опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет также одобрили ее. Среди респондентов старше 45 лет уровень поддержки составил 42%. Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 55% среди рязанцев с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц и 46% среди зарабатывающих более 150 тысяч. При этом, согласно данным опроса, бизнес переходить на четырехдневку не готов. 3% работодателей считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 7% — выступают против.

