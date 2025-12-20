Врач рассказал об опасном сочетании алкоголя с «Оливье»

По словам Сергея Вялова, «Оливье» нельзя совмещать с алкоголем, особенно сладким и крепким, например, с шампанским, коктейлями, водкой. Это может спровоцировать острый панкреатит. «Алкоголь плюс жир — худшая комбинация для поджелудочной. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку», — сказал врач, добавив, что салат допускается сочетать со слабоалкогольными напитками без сахара. Кроме того, он предостерег употребление «Оливье» со сладкой газировкой, фруктами, белым хлебом, а также другими тяжелыми салатами.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал об опасном сочетании алкоголя с салатом «Оливье». Об этом он 20 декабря сообщил ТАСС.

Сергей Вялов уточнил, что эти продукты усиливают нагрузку на ЖКТ, печень и поджелудочную железу.