Ночью в Рязанской области произошел пожар с пострадавшим

Информация о пожаре в Шацком районе поступила 20 декабря в 00:36. Загорелся жилой деревянный дом. На тушение выезжали шесть человек и две спецмашины. Жилой дом поврежден огнем по всей площади. Есть пострадавший. Информация о нем уточняется.

