Скончался народный артист России Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий скончался на 67-м году жизни. По данным ТАСС, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Согласно информации kino-teatr.ru, Анатолий Лобоцкий родился в Тамбове. В 1979 году окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, в 1985 году — ГИТИС (мастерская А. А. Гончарова). С 1985 года служил в Московском академическом театре имени Маяковского. Артист известен зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Гражданин начальник», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Молодежка».

