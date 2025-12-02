Жители Рязанской области пожаловались на состояние дорог, власти ответили

Жители села Горлово Рязанской области вновь пожаловались на состояние дорог, по которым ежедневно ездят школьные автобусы. По словам местных жителей, несмотря на обращения и публичные посты, реальных работ по маршрутам Муравлянка-Горлово, Богослово-Горлово и Рудинка-Горлово до сих пор не проводилось. Один из жителей напомнил, что пост о проблеме был опубликован 8 октября. Однако, по его словам, «никаких работ по устранению ям не производилось», а чиновники продолжают давать формальные ответы. В Министерстве транспорта Рязанской области утверждают, что ситуация находится под контролем. В ведомстве заявили, что дорожные работы ведутся, а подрядчики поддерживают трассы в проезжем состоянии. Местные жители рассчитывают, что обещанные работы действительно начнутся и дороги, по которым ежедневно ездят школьники, наконец приведут в безопасное состояние.

Жители села Горлово Рязанской области вновь пожаловались на состояние дорог, по которым ежедневно ездят школьные автобусы. По словам местных жителей, несмотря на обращения и публичные посты, реальных работ по маршрутам Муравлянка-Горлово, Богослово-Горлово и Рудинка-Горлово до сих пор не проводилось. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано | в Скопине» во «ВКонтакте».

Один из жителей напомнил, что пост о проблеме был опубликован 8 октября. Однако, по его словам, «никаких работ по устранению ям не производилось», а чиновники продолжают давать формальные ответы.

«До какой поры будут бесконечные отписки? Когда будет произведен ямочный ремонт по всем школьным маршрутам, относящимся к селу Горлово?»

В Министерстве транспорта Рязанской области утверждают, что ситуация находится под контролем. В ведомстве заявили, что дорожные работы ведутся, а подрядчики поддерживают трассы в проезжем состоянии.

«Мы располагаем актуальной информацией относительно состояния всей подведомственной дорожной инфраструктуры. Хотим отметить, что в районе продолжаем работы на дорогах регионального и межмуниципального значения, которые позволяют обеспечить их проезжее состояние», — сообщили в министерстве.

Местные жители рассчитывают, что обещанные работы действительно начнутся и дороги, по которым ежедневно ездят школьники, наконец приведут в безопасное состояние.