Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
ЦБ USD 77.7 -0.53 02/12
ЦБ EUR 90.34 -0.48 02/12
Нал. USD 78.82 / 78.45 02/12 12:15
Нал. EUR 91.65 / 91.70 02/12 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
583
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
753
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 311
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Жители Рязанской области пожаловались на состояние дорог, власти ответили
Жители села Горлово Рязанской области вновь пожаловались на состояние дорог, по которым ежедневно ездят школьные автобусы. По словам местных жителей, несмотря на обращения и публичные посты, реальных работ по маршрутам Муравлянка-Горлово, Богослово-Горлово и Рудинка-Горлово до сих пор не проводилось. Один из жителей напомнил, что пост о проблеме был опубликован 8 октября. Однако, по его словам, «никаких работ по устранению ям не производилось», а чиновники продолжают давать формальные ответы. В Министерстве транспорта Рязанской области утверждают, что ситуация находится под контролем. В ведомстве заявили, что дорожные работы ведутся, а подрядчики поддерживают трассы в проезжем состоянии. Местные жители рассчитывают, что обещанные работы действительно начнутся и дороги, по которым ежедневно ездят школьники, наконец приведут в безопасное состояние.

Жители села Горлово Рязанской области вновь пожаловались на состояние дорог, по которым ежедневно ездят школьные автобусы. По словам местных жителей, несмотря на обращения и публичные посты, реальных работ по маршрутам Муравлянка-Горлово, Богослово-Горлово и Рудинка-Горлово до сих пор не проводилось. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано | в Скопине» во «ВКонтакте».

Один из жителей напомнил, что пост о проблеме был опубликован 8 октября. Однако, по его словам, «никаких работ по устранению ям не производилось», а чиновники продолжают давать формальные ответы.

«До какой поры будут бесконечные отписки? Когда будет произведен ямочный ремонт по всем школьным маршрутам, относящимся к селу Горлово?»

В Министерстве транспорта Рязанской области утверждают, что ситуация находится под контролем. В ведомстве заявили, что дорожные работы ведутся, а подрядчики поддерживают трассы в проезжем состоянии.

«Мы располагаем актуальной информацией относительно состояния всей подведомственной дорожной инфраструктуры. Хотим отметить, что в районе продолжаем работы на дорогах регионального и межмуниципального значения, которые позволяют обеспечить их проезжее состояние», — сообщили в министерстве.

Местные жители рассчитывают, что обещанные работы действительно начнутся и дороги, по которым ежедневно ездят школьники, наконец приведут в безопасное состояние.