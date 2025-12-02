Жителю Рязанского района отключили газ, он игнорировал долги четыре года

К должнику из села Агро-Пустынь нагрянули сотрудники «Газпром межрегионгаз Рязань», который не платил по счетам более четырёх лет. Отмечается, что мужчина накопил задолженность в 200 тыс. рублей, из-за которой ему отключили подачу газа. Теперь, помимо этой суммы, ему предстоит оплатить расходы отключения и последующего подключения.

