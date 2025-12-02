В среду в Рязани похолодает до -3 градусов

В среду, 3 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами гололедица, местами туман. Ветер южной четверти, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3, +2°С, днем поднимется до -2, +3°С.