В Рязанской области вырос спрос на банковских работников

В регионе за 11 месяцев 2025 года разместили 2,7 тысячи вакансий, что в два раза больше, чем пять лет назад. В 2025 году работодатели чаще всего искали бухгалтеров (62% от общего числа вакансий в сфере финансов), экономистов (15%), кредитных специалистов (7%), финансовых менеджеров (4%), финансовых, инвестиционных аналитиков (2%), аудиторов (2%).

