В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Оповещение опубликовали в 19:48 2 декабря. Угроза действует на территории Рязани и области. Жителей призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой».