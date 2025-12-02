В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
Оповещение опубликовали в 19:48 2 декабря. Угроза действует на территории Рязани и области. Жителей призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой».
