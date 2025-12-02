В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов» СВО

Депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, устанавливающей наказание за мошенничество при получении государственных пособий и других мер социальной поддержки после заключения фиктивного брака, включая случаи с участниками СВО. В качестве наказания парламентарии предлагают штрафы до 1 млн рублей, исправительные и принудительные работы, а в особо крупном размере или при участии организованной группы — лишение свободы на срок до 10 лет. Ранее мы писали, о случае, когда участник спецоперации из Рязани стал жертвой «черной вдовы». Молодой человек женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть. Этот случай стал поводом для нового законопроекта.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных вдов» СВО. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, устанавливающей наказание за мошенничество при получении государственных пособий и других мер социальной поддержки после заключения фиктивного брака, включая случаи с участниками СВО.

В качестве наказания парламентарии предлагают штрафы до 1 млн рублей, исправительные и принудительные работы, а в особо крупном размере или при участии организованной группы — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее мы писали, о случае, когда участник спецоперации из Рязани стал жертвой «черной вдовы». Молодой человек женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть.

Этот случай стал поводом для нового законопроекта.