Стало известно, для чего напротив «Глобуса» в Рязани перекопали тротуар

Губернатор Рязанской области Павел Малков прочитал жалобу из социальных сетей на проведение работ около бизнес-центра «Сфера» и отсутствие информационных стендов о планах, целях и сроках их выполнения. Согласно сообщению рязанца, на Касимовском шоссе напротив дома 69 корпуса 1 «спиливают все деревья, шум от дороги стал очень громким». И. о. мэра Борис Ясинский объяснил, что на данной территории ведутся подготовительные работы по строительству коллектора ливневой канализации.

Стало известно, для чего в Рязани напротив «Глобуса» около пересечения Муромского и Касимовского шоссе перекопали тротуар. Информацию озвучили на заседании регионального правительства во вторник, 2 декабря.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прочитал жалобу из социальных сетей на проведение работ около бизнес-центра «Сфера» и отсутствие информационных стендов о планах, целях и сроках их выполнения.

Согласно сообщению рязанца, на Касимовском шоссе напротив дома 69 корпуса 1 «спиливают все деревья, шум от дороги стал очень громким». И. о. мэра Борис Ясинский объяснил, что на данной территории ведутся подготовительные работы по строительству коллектора ливневой канализации.

«Работы включают в себя в том числе и вырубку деревьев. Работы планируем завершить в августе 2026 года. Принял во внимание данное обращение, информационный аншлаг установим», — отчитался и. о. главы горадминистрации.

Павел Малков отметил, что ливневка там очень нужна, но при этом поручил решить проблему с зелеными насаждениями по завершении работ. Он уточнил, что если строительство завершат следующим летом, то в осенний месячник по озеленению «надо будет что-то там добавить».

Глава региона также напомнил о необходимости устанавливать информационные щиты при проведении строительных и ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что на новый проект ливневой канализации в Кальном необходимо затратить 97 миллионов рублей.

Позже соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо выполнить работы вдоль Муромского шоссе, выкорчевать там деревья и пни, заменить опоры линии электропередач, обустроить колодцы, переподключить выпуски ливневой канализации к построенной сети.