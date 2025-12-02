Стало известно, для чего напротив «Глобуса» в Рязани перекопали тротуар

Стало известно, для чего в Рязани напротив «Глобуса» около пересечения Муромского и Касимовского шоссе перекопали тротуар. Информацию озвучили на заседании регионального правительства во вторник, 2 декабря.
Губернатор Рязанской области Павел Малков прочитал жалобу из социальных сетей на проведение работ около бизнес-центра «Сфера» и отсутствие информационных стендов о планах, целях и сроках их выполнения.
Согласно сообщению рязанца, на Касимовском шоссе напротив дома 69 корпуса 1 «спиливают все деревья, шум от дороги стал очень громким». И. о. мэра Борис Ясинский объяснил, что на данной территории ведутся подготовительные работы по строительству коллектора ливневой канализации.
«Работы включают в себя в том числе и вырубку деревьев. Работы планируем завершить в августе 2026 года. Принял во внимание данное обращение, информационный аншлаг установим», — отчитался и. о. главы горадминистрации.
Павел Малков отметил, что ливневка там очень нужна, но при этом поручил решить проблему с зелеными насаждениями по завершении работ. Он уточнил, что если строительство завершат следующим летом, то в осенний месячник по озеленению «надо будет что-то там добавить».
Глава региона также напомнил о необходимости устанавливать информационные щиты при проведении строительных и ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что на новый проект ливневой канализации в Кальном необходимо затратить 97 миллионов рублей.
Позже соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику необходимо выполнить работы вдоль Муромского шоссе, выкорчевать там деревья и пни, заменить опоры линии электропередач, обустроить колодцы, переподключить выпуски ливневой канализации к построенной сети.